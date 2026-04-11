MLB／超越朗神！大谷翔平敲安推進連44場上壘 獨占日籍球員紀錄

大谷翔平破紀錄再添一樁！今天面對遊騎兵隊之戰在第五局敲出安打，推進連44場上壘紀錄，打破鈴木一朗保持的43場，獨占大聯盟史上日本球員最長連續場次上壘紀錄。

道奇今天回到主場展開與遊騎兵的3連戰，遊騎兵由右投洛克（Kumar Rocker）先發，大谷擔任第一棒、指定打擊，首打席面對急墜掉出好球帶外的伸卡球揮空遭到三振，第二打席則是二壘方向滾地球出局，直到第三打席敲安成功延續紀錄。

大谷突破「朗神」在2009年締造的43場，單獨站上日籍球員第一的高度；至於大聯盟紀錄，大谷的挑戰則是僅到半途，紀錄來自1949年威廉斯（Ted Williams）締造的84場。

此外，大谷翔平打擊區上連44場上壘、投手丘上連28.2局無責失分，都是目前全大聯盟延續中的最長紀錄。