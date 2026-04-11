MLB／大谷翔平「3轟紀念公仔日」 挑戰破鈴木一朗連續上壘紀錄

洛杉磯道奇主場迎戰德州遊騎兵的比賽，大谷翔平擔任「第一棒指定打擊」，正式向日本球員史上最長連續上壘紀錄發起挑戰。

大谷日前在對戰多倫多藍鳥一戰成功延續上壘紀錄，自去年8月24日對聖地牙哥教士起，已連續43場比賽上壘，追平鈴木一朗在2009年締造的日本球員紀錄。此役只要再度上壘，便可將紀錄推進至全新里程碑44場。

值得一提的是，本場比賽同時也是本季首場「大谷翔平公仔日」，球團特別發送以他去年國聯冠軍系列賽單場3轟為造型的紀念公仔，吸引大批球迷提前到場排隊。據日本媒體報導，開門前就已有約50名球迷守候，希望搶先入手限量紀念品。

過去在公仔日，大谷表現一向亮眼，生涯14場公仔日比賽繳出3成2打擊率並擊出4支全壘打，被視為「幸運加持」的象徵。

放眼歷史紀錄，大谷若持續延續上壘氣勢，未來還有更高目標可挑戰。道奇隊史紀錄為1954年史奈德（Duke Snider）的58場，而大聯盟紀錄則由「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）於1949年創下的84場保持至今。