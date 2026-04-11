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MLB／棒球之神生氣了！教士塔提斯笑看開季陷低潮

聯合新聞網／ 綜合報導
塔提斯本季開局陷入打擊低潮，笑言棒球之神對他有點生氣。 法新社。
塔提斯本季開局陷入打擊低潮，笑言棒球之神對他有點生氣。 法新社。

教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）本季開局陷入打擊低潮。然而他並未因此失去信心，反而以幽默方式面對目前困境，直言棒球之神真的對他有點生氣。

「當然我們都希望數據能更好，但我覺得自己其實打得不錯，守備也有做好。進攻方面，我有把球打向各個方向，也有擊出強勁擊球，但看起來『棒球之神現在真的對我有點生氣』。」塔提斯坦言。

塔提斯隨即補充，「沒關係，我會接受這一切。球季還有五個月，我已經準備好了，也充滿信心，相信自己一定會回到應有的表現。」

塔提斯開季13場比賽，打擊三圍僅.204/.293/.265，至今仍未開轟，與外界原先期待的火燙表現有所落差。對此，他也在受訪時坦言狀態尚未到位，但語氣依舊樂觀。

儘管帳面成績不佳，但塔提斯的進階數據仍顯示出不同面貌。本季他的強勁擊球率高居聯盟前1%，平均擊球初速也位於前10%，代表他實際擊球品質依舊維持頂尖水準。

不過，塔提斯目前的飛球比例低於17%，明顯低於生涯平均（從未低於23.2%），這也成為影響長打與全壘打產量的關鍵因素。

分析指出，只要塔提斯能提高擊球仰角、增加飛球比例，以目前擊球強度來看，長打火力仍有望迅速回溫。

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