聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／棒球之神生氣了！教士塔提斯笑看開季陷低潮
教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）本季開局陷入打擊低潮。然而他並未因此失去信心，反而以幽默方式面對目前困境，直言棒球之神真的對他有點生氣。
「當然我們都希望數據能更好，但我覺得自己其實打得不錯，守備也有做好。進攻方面，我有把球打向各個方向，也有擊出強勁擊球，但看起來『棒球之神現在真的對我有點生氣』。」塔提斯坦言。
塔提斯隨即補充，「沒關係，我會接受這一切。球季還有五個月，我已經準備好了，也充滿信心，相信自己一定會回到應有的表現。」
塔提斯開季13場比賽，打擊三圍僅.204/.293/.265，至今仍未開轟，與外界原先期待的火燙表現有所落差。對此，他也在受訪時坦言狀態尚未到位，但語氣依舊樂觀。
儘管帳面成績不佳，但塔提斯的進階數據仍顯示出不同面貌。本季他的強勁擊球率高居聯盟前1%，平均擊球初速也位於前10%，代表他實際擊球品質依舊維持頂尖水準。
不過，塔提斯目前的飛球比例低於17%，明顯低於生涯平均（從未低於23.2%），這也成為影響長打與全壘打產量的關鍵因素。
分析指出，只要塔提斯能提高擊球仰角、增加飛球比例，以目前擊球強度來看，長打火力仍有望迅速回溫。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。