MLB／溫度回暖洋基打擊還是冷！奇森姆盜壘成功離目標剩「50轟44盜」

洋基隊暌違638天造訪光芒隊純品康納球場，儘管這座室內球場溫度適中，洋基打線仍手感冰冷，終場以3：5輸球。

純品康納球場被颱風摧毀，去年都在整修無法使用，光芒借用洋基春訓基地史坦伯納球場打一整季。

本季光芒回到熟悉的主場，洋基則是暌違638天再度踏進，首局洋基就靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）安打、盜壘、對手失誤，加上貝林傑（Cody Bellinger）的高飛犧牲打，結束連17局無得分窘境。羅沙里歐（Amed Rosario）隨後再補上帶有1分打點的三壘打。

不過本季初登板的洋基先發投手希爾（Luis Gil）4局掉3分，牛棚海崔克（Brent Headrick）再失2分（1自責分）。8局上「白飯哥」萊斯（Ben Rice）轟出生涯首支代打全壘打，洋基仍以3：5輸球。

洋基明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）季前豪言挑戰50轟50盜，本季首轟卻尚未出爐，他昨天受訪時表示天氣變暖手感就會回來，不過今天再度繳出4支0表現，打擊率0.170，OPS值0.469。今天他在第9局因野手選擇上壘，接著發動盜壘成功，本季目前累積0轟6盜。洋基隊長賈吉則是4打數1安打。