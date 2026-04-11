MLB／6局無安打9K強勢演出仍無緣首勝 今永昇太：希望還能多投1、2局

小熊在主場迎戰海盜的系列賽首戰中，雖然先發投手今永昇太繳出6局無安打、9次三振的壓倒性表現，仍因打線支援不足與牛棚失守，以0比2遭完封吞敗，無緣拿下本季首勝。

今永此役展現極高壓制力，開賽即連續解決打者，前3局更送出3連續三振，完全掌控比賽節奏。唯一的瑕疵出現在第2局2出局後，對克魯茲（Oneil Cruz）投出保送，但隨後立即以高品質速球三振葛里芬（Konnor Griffin），未讓對手形成威脅。

進入中段，今永持續壓制海盜打線，第4局面對中心打線雷諾茲（Bryan Reynolds）與歐蘇納（Marcell Ozuna）連續三振，6局再添2次三振，最終6局投滿100球，繳出9K 、1保送、無安打、無失分的精采內容。

整場比賽今永的四縫線速球威力全開。全場100球中，有68球是好球，逼近7成的高比例，以多達52球的速球為主軸，搭配招牌變速球與其他變化球，完全掌控打者節奏，讓記分板始終維持在「0」。

今永賽後表示：「我感覺自己能一球一球修正，讓球路更接近理想狀態，這是最大的收穫。今天也是從上一場比賽檢討後，思考如何讓球種更有威脅性。」他也坦言，「這不一定是我生涯最好的一場，但只要持續這樣投下去，我相信還能更好。」

對於6局無安打卻被換下，今永態度相當平靜，「這才是本季第3場先發，而且用球數已經不少。如果要投到第7局，可能需要更有效率。最重要的是維持零失分，對於換投我沒有異議，當然也希望自己還能多投1、2局。」

總教練康索（Craig Counsell）則解釋這項調度決策，「我們必須考量長遠，他今天投得非常出色，但讓他在賽季初就投到120球，風險就太高了，這是很容易的決定。」

比賽轉折出現在今永退場後的第7局，接替登板的席爾弗（Caleb Thielbar）先被敲出全場首安，隨後遭雷諾茲轟出兩分砲，成了雙方勝負關鍵。小熊打線則始終無法突破對手投手封鎖，全場多次攻上得點圈卻無功而返，最終吞下完封敗。

鈴木誠也復出敲本季首安。 路透社

此戰另一個焦點便是傷癒復出的鈴木誠也，他以「第5棒右外野手」先發，4局敲出本季首安，全場3打數1安打另有1次保送。不過在4局滿壘與6局一、二壘的關鍵機會中，小熊皆未能得分，鈴木在其中一次打席更遭連續曲球三振，錯失建功良機。

今永3場先發仍未開胡，戰績0勝1敗，防禦率僅2.81，但穩定表現已為輪值帶來信心。對於接下來的挑戰，今永強調：「持續修正、持續進步，勝利自然會來。」