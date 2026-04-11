MiLB／鄭宗哲短打締造紅襪3A「首次完全打擊」OPS值飆升至1.346

紅襪隊3A台灣好手鄭宗哲今天面對守護者隊3A，不只敲出本季第3轟，還締造隊史首次完全打擊紀錄。

鄭宗哲在經典賽表現優異，但本季仍從3A出發，開季至今鄭宗哲手感火燙，前8場比賽就有2轟、OPS值1.018。

鄭宗哲今天擔任第6棒游擊手，2局下首打席就敲出三壘打，3局下選到四壞保送，4局下敲出二壘打。6局下鄭宗哲逮中95英里速球，夯出反方向陽春砲，本季第3轟出爐。

只差一壘打的鄭宗哲8局下上場打擊，他竟選擇突襲短打，投手暴傳失誤，讓他上三壘，紀錄上是內野安打加投手失誤，鄭宗哲成功完成紅襪3A隊史首次完全打擊。

紅襪3A以8：5拿下勝利，鄭宗哲本場4打數4安打，選到1次保送，貢獻2分打點，打擊率上升至0.367、OPS值是恐怖的1.346。

守護者隊3A台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）同場較勁，3打數0安打，選到1次保送，吞下2K，打擊率降至0.326，OPS值1.021。