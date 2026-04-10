MLB／「讓洛磯教頭戰術運用徹底失敗」教士波賈茲再見滿貫砲

教士隊今天與洛磯隊交戰至延長賽第12局，洛磯41歲總教練夏佛（Warren Schaeffer）決定連續2次故意四壞保送，完全被看不起的波賈茲（Xander Bogaerts）鎖定第2球大棒一揮，形成一發再見滿貫砲，幫助教士以7：3氣走洛磯。

本場比賽戰況激烈，3局、10局、11局上洛磯都攻取1分，但教士都在下個半局討回1分，維持平手局面。

12局上洛磯沒有得分，12局下教士塔提斯犧牲出擊送跑者上三壘，接下來洛磯教頭夏佛竟連續下達2次故意四壞保送，形成一出局滿壘局面，嘗試抓波賈茲。

波賈茲先是選掉第一顆明顯的壞球，第二顆偏內角的伸卡球大棒一揮，球毫無懸念地飛出牆。這是教士隊史第7支再見滿貫砲，2020年8月馬恰多（Manny Machado）以來首次。

這是波賈茲生涯第9發滿貫砲（轉戰教士後第2發）。波賈茲近年打擊成績退化，本場比賽6打數2安打4分打點，本季打擊率0.241，OPS值0.670，累積2轟8打點。

教士火球男米勒（Mason Miller）跨季無失分紀錄延續至27.2局，本季面對21名打者，投出16次三振。