MLB／為何沒加入藍鳥而是選道奇？塔克解釋原因

藍鳥隊休賽季傳出開給塔克（Kyle Tucker）10年合約，但塔克最終與道奇隊簽下4年2.4億美元合約。塔克接受《The Athletic》訪問時，說明沒有加盟藍鳥的原因。

藍鳥過去在大谷翔平爭奪戰敗下陣來，塔克是去年休賽季最大咖野手，藍鳥曾邀請塔克參加球隊設施，一起打高爾夫球，但又在最後一刻搶輸道奇。

「在一切塵埃落定之前，我從沒把多倫多藍鳥排除在外。」塔克受訪時強調，「不管最後簽的是哪一隊，我其實都很期待。他們有很棒的球迷、很好的球場，還有一支實力很強的球隊。」

塔克接著解釋選擇道奇的原因，「我只想好好把握剩下的職業生涯，不可能永遠打球，所以我希望能在我和家人都覺得，最適合的地方發展，把一切都做到最好。而那個地方正是加州。」