MLB／當道奇王牌遇上任天堂團寵 「山本耀西」娃娃如何引爆熱潮？

作為老牌名門、21世紀首個達成連霸壯舉的勁旅，道奇在本賽季首周迎接滿座主場球迷一事並不稀奇。然而，當自家王牌山本由伸，與任天堂人氣角色耀西達成跨界合作、推出「山本耀西」搖頭娃娃時，一場更加瘋狂的球迷盛會，便降臨在洛杉磯。

由於山本由伸（Yoshinobu）與耀西（Yoshi）撞名，再加上道奇是聯盟中與亞洲、日本文化連結最深的球團，這樁聯名顯得格外合拍且有趣。此外，山本由伸及耀西在各自領域，都是相當受歡迎的存在。種種因素加起來，讓球迷、玩家們引頸期盼地想要獲得這個限量4萬份的山本耀西。

「山本耀西」搖頭娃娃。特約記者／陳楷霖攝影

強強聯手掀起的熱潮，也連帶將道奇本就高於聯盟平均的主場票價，再次推升到另一境界。該場對上守護者的比賽於美國時間3月31日週二舉行，筆者朋友最終以140美元（約台幣4400元）購入的門票，已是最便宜選擇。反觀另一場同樣於週二進行，4月14日對上大都會的主場賽事，價格最低的門票僅41美元（約台幣1300元）。 此外，於4月10日星期五舉行、贈送大谷翔平搖頭娃娃的賽事，目前最低票價為98美元（約台幣3100元），顯示就連這名棒球界的人氣王，也無法與山本耀西匹敵。

買入門票也僅是獲得入場券。由於山本耀西限量的屬性，太晚入場也將無法獲得這個價值不斐的公仔。為了確保入手，瘋狂的道奇球迷下午便湧進道奇球場；山下的車潮則於下午3點，便癱瘓了前一個街口的右轉道，以期能停進五點才開放的停車場。

然而，等待是有回報的。從粉絲視角出發，獲得山本耀西的喜悅不言而喻；另一方面，從轉賣的角度切入，獲得這項稀有物等同發了一筆橫財。筆者另位朋友，於比賽當天以160美元（約台幣5000元）購入了山本耀西，以後見之明來看，這個收購時機相當得宜。超過一週後的今天，山本耀西在知名平台eBay上的起標價約為280美金（約台幣8900元），已是例行賽票價的數倍。

跨界合作在海內外體壇已屢見不鮮。將目光放回國內，中華職棒各球團近年積極透過邀請韓團演出（富邦悍將與QWER）、與知名IP共推商品（中信兄弟與蠟筆小新）等方式，提高球賽附加價值以吸引球迷進場。不過，此類合作奠基於權利金，這筆成本不可避免地，將反映在門票價格的飛漲。當數字被推升到一個境界，球團該怎麼推陳出新、說服粉絲持續花錢進場，會是場上競技外，另一個值得球迷細心觀察的發展。