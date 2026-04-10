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MLB／美媒預測「魚王」3大下家 運動家可能拿林維恩等人爭取交易

聯合新聞網／ 綜合報導
林維恩。 路透
林維恩。 路透

馬林魚隊「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）本季大復活，先發3場，投24.1局只失2分，防禦率0.74。美媒《Fox Sports》指出，阿坎塔拉可能在交易市場獲得多隊豐厚報價，預測運動家隊將用包含台灣左投林維恩在內的包裹去問價。

美媒點名教士、運動家和金鶯隊是最有可能爭取阿坎塔拉的球隊。運動家近年自家農場培養投手成效不佳。2026年幾乎延續2025年的低迷，去年先發輪值防禦率4.85排聯盟第27，被打擊率0.257第25，WHIP1.34則並列第23。截至今天賽前，本季WHIP高達1.71聯盟墊底，防禦率5.36也排第29。

阿坎塔拉。 美聯社
阿坎塔拉。 美聯社

若能交易得到阿坎塔拉，運動家就不必苦等年輕投手成長為王牌，也能擔任年輕投手的導師。近年引進的資深投手斯普林斯（Jeffrey Springs）和塞維里諾（Luis Severino），至今仍未成為真正的支柱。

運動家年輕野手核心從天賦來看，被外界視為聯盟頂尖，只要先發輪值能提升至聯盟中段水準，運動家就有機會爭取季後賽席位。引進阿坎塔拉，正是實現這目標的關鍵一步。

交易籌碼方面，他們可能拿出百大新秀第4的內野手德弗里斯（Leo De Vries），搭配林維恩、阿諾德（Jamie Arnold）、賈普（Gage Jump）和奈特（Braden Nett）4選2。

馬林魚 運動家 林維恩 阿坎塔拉

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