MLB／50轟50盜進度緩慢！洋基奇森姆：天氣暖狀態就會回來

洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）開季陷入大低潮，但他今天受訪時自信表示，等天氣回暖後，手感也會暖起來。

奇森姆去年31轟31盜，今年開季前揚言要挑戰50轟50盜，但開季至今出賽12場，43打數僅8安打0轟5盜，打擊率0.186，OPS值0.511。

對於低迷的狀態，奇森姆解釋，「真的很冷。我的揮棒感覺其實很好，但當你在那種低溫上場，站幾局後身體就會開始僵住。」

奇森姆接著強調，「我不是拿這當藉口，我去年也這樣說，只要天氣變暖，狀態就會跟著回來，就是這樣。也不知道為什麼，不是我沒努力，我真的有在拼，但當你連球棒感覺都抓不住時，真的很難正常發揮。」

洋基接下來要造訪純品康納球場對戰光芒隊，屆時氣溫預計會上升，對於本季首轟尚未開張，奇森姆說，「等打一個半月後再來問，如果打40場還沒全壘打，那時候再來找我。」