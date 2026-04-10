快訊

台灣有事發言後…日本外交藍皮書 對中關係陳述「降級」

前製作人李能謙淪共諜 賣「3千多筆」情報員個資遭求刑12年

大陸宣布黃海實彈射擊 蔣萬安十字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／讓洋基連17局得分掛蛋！運動家寫47年來首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊長賈吉（Aaron Judge）本場比賽4支0。 路透
洋基隊長賈吉（Aaron Judge）本場比賽4支0。 路透

洋基隊今天在主場迎戰運動家隊，先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）8局只失1分，但打線連17局掛蛋，終場以0：1慘遭完封，運動家創下47年來首見紀錄。

韋瑟斯是洋基休賽季最大補強，本季前2場都沒投滿5局，今天繳出轉隊後代表作，主投8局飆出7K且沒有保送，防禦率降至2.81。

7局上運動家靠著孟西（Max Muncy）三壘打，加上索德史東（Tyler Soderstrom）的適時安打，攻下全場唯一分數。運動家先發左投斯普林斯（Jeffrey Springs）主投7局無失分，只被敲出1安打，聯手牛棚上演完封勝。

洋基昨天首局攻下2分後，連17局得分掛蛋，這是洋基自1979年4月25日以來，首次以0：1輸給運動家。洋基苦吞2連敗，是今年首次輸掉系列賽。

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）本場比賽4支0，打擊率降至0.222，OPS值0.758。過去2場比賽只有5安、2分，吞下22次三振。總教練布恩（Aaron Boone）坦言，「我們今天完全被壓制了，幾乎沒創造什麼機會，沒太多紮實擊球，也沒製造上壘壓力。目前有幾名球員還在找手感，希望快點把狀態拉回來。」

相關新聞

MLB／讓洋基連17局得分掛蛋！運動家寫47年來首見紀錄

洋基隊今天在主場迎戰運動家隊，先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）8局只失1分，但打線連17局掛蛋，終場以0：1慘遭完封，運動家創下47年來首見紀錄。

MLB／50轟50盜進度緩慢！洋基奇森姆：天氣暖狀態就會回來

洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）開季陷入大低潮，但他今天受訪時自信表示，等天氣回暖後，手感也會暖起來。

MLB／藍鳥教頭說大谷特別待遇太超過 道奇羅伯茲捍衛：不是一般投手

大谷翔平今天再度上演投打二刀流，但藍鳥隊「春天哥」史布林格（George Springer）向主審抱怨，換局準備時間過長，引發球迷熱議。雙方教頭都針對此事做出評論。

MLB／老將瑞伊頂替先發繳5局好投 小熊贏光芒本季首次連勝

小熊老將瑞伊接替先發，繳出5局僅失1分的好投，帶領球隊在主場6：2擊敗光芒，收穫本季首次連勝。霍納的首打席全壘打和康佛托的關鍵二壘安打為小熊奠定勝基。

MLB／李政厚空前大低潮！韓媒也看不下去：身價1672億殘酷現實

舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚本季陷入大低潮，開季前13場打擊率0.143、OPS值0.438，韓媒也點出一項殘酷事實。

MLB／平均1局1次保送 白襪開幕戰先發史密斯遭下放

白襪宣布將開幕戰先發投手史密斯下放至3A，因其本季控球失準，在8.1局內送出9次保送。儘管去年表現出色，史密斯本季防禦率高達10.80，確認需調整。新秀史懷哲填補空缺，完成生涯初登板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。