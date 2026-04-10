聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／讓洋基連17局得分掛蛋！運動家寫47年來首見紀錄
洋基隊今天在主場迎戰運動家隊，先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）8局只失1分，但打線連17局掛蛋，終場以0：1慘遭完封，運動家創下47年來首見紀錄。
韋瑟斯是洋基休賽季最大補強，本季前2場都沒投滿5局，今天繳出轉隊後代表作，主投8局飆出7K且沒有保送，防禦率降至2.81。
7局上運動家靠著孟西（Max Muncy）三壘打，加上索德史東（Tyler Soderstrom）的適時安打，攻下全場唯一分數。運動家先發左投斯普林斯（Jeffrey Springs）主投7局無失分，只被敲出1安打，聯手牛棚上演完封勝。
洋基昨天首局攻下2分後，連17局得分掛蛋，這是洋基自1979年4月25日以來，首次以0：1輸給運動家。洋基苦吞2連敗，是今年首次輸掉系列賽。
洋基隊長賈吉（Aaron Judge）本場比賽4支0，打擊率降至0.222，OPS值0.758。過去2場比賽只有5安、2分，吞下22次三振。總教練布恩（Aaron Boone）坦言，「我們今天完全被壓制了，幾乎沒創造什麼機會，沒太多紮實擊球，也沒製造上壘壓力。目前有幾名球員還在找手感，希望快點把狀態拉回來。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。