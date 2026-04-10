MLB／讓洋基連17局得分掛蛋！運動家寫47年來首見紀錄

洋基隊今天在主場迎戰運動家隊，先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）8局只失1分，但打線連17局掛蛋，終場以0：1慘遭完封，運動家創下47年來首見紀錄。

韋瑟斯是洋基休賽季最大補強，本季前2場都沒投滿5局，今天繳出轉隊後代表作，主投8局飆出7K且沒有保送，防禦率降至2.81。

7局上運動家靠著孟西（Max Muncy）三壘打，加上索德史東（Tyler Soderstrom）的適時安打，攻下全場唯一分數。運動家先發左投斯普林斯（Jeffrey Springs）主投7局無失分，只被敲出1安打，聯手牛棚上演完封勝。

洋基昨天首局攻下2分後，連17局得分掛蛋，這是洋基自1979年4月25日以來，首次以0：1輸給運動家。洋基苦吞2連敗，是今年首次輸掉系列賽。

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）本場比賽4支0，打擊率降至0.222，OPS值0.758。過去2場比賽只有5安、2分，吞下22次三振。總教練布恩（Aaron Boone）坦言，「我們今天完全被壓制了，幾乎沒創造什麼機會，沒太多紮實擊球，也沒製造上壘壓力。目前有幾名球員還在找手感，希望快點把狀態拉回來。」