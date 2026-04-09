MLB／藍鳥教頭說大谷特別待遇太超過 道奇羅伯茲捍衛：不是一般投手

大谷翔平今天再度上演投打二刀流，但藍鳥隊「春天哥」史布林格（George Springer）向主審抱怨，換局準備時間過長，引發球迷熱議。雙方教頭都針對此事做出評論。

1局上大谷和塔克（Kyle Tucker）都選到保送，但史密斯（Will Smith）被三振，弗里曼（Freddie Freeman）敲出雙殺打結束攻勢。1局下大谷緊接著登板投球，藍鳥第一棒史布林格站上打擊區前，向主審確認大谷的狀況。

對此，藍鳥總教練史奈德解釋，「我們當時是在討論局間時間，我們知道大谷會被給予額外時間，但這次感覺有點過頭了。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則表示，「世界大賽時，他們對翔平局間準備時間，其實就有過不滿。當他在壘上時，確實需要一定的時間，主審也會給予這樣的餘裕。從對手角度來看，當然希望他盡快開始投球，會用對待一般投手的方式來看。不過他本來就不是一般的投手，我能理解他們的不滿。」