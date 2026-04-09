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MLB／老將瑞伊頂替先發繳5局好投 小熊贏光芒本季首次連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊老將瑞伊以5局好投幫助球隊二連勝。 法新社
小熊老將瑞伊以5局好投幫助球隊二連勝。 法新社

小熊兩名輪值主力柏伊德（Matthew Boyd）與霍頓（Cade Horton）接連受傷，但今天由老將瑞伊（Colin Rea）接替先發，他繳出5局失1分好投，加上二壘手霍納（Nico Hoerner）開轟猛打賞演出，小熊6：2擊敗光芒收二連勝，重回五成勝率。

霍納開賽面對光芒先發波伊爾（Joe Boyle）打出左外野陽春砲，這是他生涯第4支首打席全壘打，外野手康佛托（Michael Conforto）則在第五局1：1平手時打出3分打點二壘安打，加上霍納與布許（Michael Busch）成功延續攻勢，小熊單局攻下5分奠定勝基。

瑞伊今天先發5局僅挨2安失1分拿下勝投，在他退場後小熊用三名投手完成比賽，僅布朗（Ben Brown）丟掉1分，終場6：2打敗光芒，瑞伊今天頂替賽季報銷的霍頓先發，表現可圈可點。

小熊昨天以阿薩德（Javier Assad）替補柏伊德先發，他主投5.2局無失分，他與瑞伊順利填補球隊輪值空缺，幫助小熊拿下本季首次連勝，小熊總教練康索（Craig Counsell）說：「他們兩人原先皆未被安排在系列賽先發，但他們合計投了超過10局僅失1分，真的非常出色。」

事實上，除柏伊德在開幕戰失掉6分外，小熊先發投手群在後續11場比賽防禦率為1.93，被OPS則是.508，兩項數據都在聯盟名列前茅，總教練康索笑說：「我很喜歡這個數據。」小熊目前戰績6勝6敗勝率剛好五成。

MLB 小熊 光芒

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