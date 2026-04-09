MLB／李政厚空前大低潮！韓媒也看不下去：身價1672億殘酷現實

舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚本季陷入大低潮，開季前13場打擊率0.143、OPS值0.438，韓媒也點出一項殘酷事實。

巨人今天以5：0完封費城人隊，李政厚4打數0安打。韓媒《體育朝鮮》感嘆，「李政厚完全凍住了，轉播員也忍不住嘆氣，打擊率第180、OPS第179，身價1672億的殘酷現實。」

報導提到，李政厚前13場比賽有9場沒敲安，4月後打擊率更只有0.083。大聯盟達到規定打席數的193名打者中，李政厚打擊率並列第180、OPS第179名，表現相當低迷。這樣的表現，與他6年1億1300萬美元合約（約1672億韓元）形成強烈反差。

韓媒也轉發球迷們在網路上的不滿言論，「是不是該停止支持李政厚？打擊率才0.143」、「把他降到第9棒吧」、「還在唱他的應援曲？」。