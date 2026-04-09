聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／李政厚空前大低潮！韓媒也看不下去：身價1672億殘酷現實
舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚本季陷入大低潮，開季前13場打擊率0.143、OPS值0.438，韓媒也點出一項殘酷事實。
巨人今天以5：0完封費城人隊，李政厚4打數0安打。韓媒《體育朝鮮》感嘆，「李政厚完全凍住了，轉播員也忍不住嘆氣，打擊率第180、OPS第179，身價1672億的殘酷現實。」
報導提到，李政厚前13場比賽有9場沒敲安，4月後打擊率更只有0.083。大聯盟達到規定打席數的193名打者中，李政厚打擊率並列第180、OPS第179名，表現相當低迷。這樣的表現，與他6年1億1300萬美元合約（約1672億韓元）形成強烈反差。
韓媒也轉發球迷們在網路上的不滿言論，「是不是該停止支持李政厚？打擊率才0.143」、「把他降到第9棒吧」、「還在唱他的應援曲？」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。