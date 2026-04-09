MLB／平均1局1次保送 白襪開幕戰先發史密斯遭下放

白襪球團今天宣布，將球隊本季開幕戰先發投手史密斯（Shane Smith）下放至3A，這名球隊輪值主力本季控球出現問題，8.1局投球已送出9次四壞，球團希望他回小聯盟重新調整。

史密斯在2024年透過規則五選秀加入白襪，去年29場先發拿下7勝8敗防禦率3.81，共投146.1局送出145次三振皆為隊上第一，也是白襪唯一入選明星賽的選手，不過他本季狀態不佳，最近一次先發雖在3.2局裡飆出8K，卻也投出6次四死球，本季共3場先發防禦率高達10.80。

數據顯示史密斯的直球依舊相當有壓制力，被打擊率僅1成43、揮空率也高達26.9%，控球仍是最關鍵的問題，白襪總教練凡納伯（Will Venable）說：「史密斯現在還沒達到最佳狀態，我們需要讓他去小聯盟有計畫性的調整，期待他很快就可以回來。」

白襪也拉上農場排名第23的新秀史懷哲（Tyler Schweitzer），填補史密斯在名單上的空缺，史懷哲預計將加入牛棚，他也在今天面對金鶯完成生涯初登板，後援1.1局失1分，並在第9局三振阿隆索（Pete Alonso）奪得生涯首K。