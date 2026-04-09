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MLB／巨人狄佛斯致勝3分砲破低潮：知道自己是什麼樣的打者

聯合新聞網／ 綜合報導
狄佛斯揮出3分砲幫助巨人獲勝。 路透社
狄佛斯揮出3分砲幫助巨人獲勝。 路透社

巨人今天在主場交手費城人，強打狄佛斯（Rafael Devers）在6局轟出突破僵局3分砲，全場貢獻4分打點，率領巨人5：0打敗對手，不僅贏下系列賽，也是本季首次主場二連勝。

比賽前半雙方形成投手戰，巨人先發馬勒（Tyler Mahle）與費城人諾拉（Aaron Nola）前5局皆未失分，6局下巨人阿達姆斯（Willy Adames）揮出二壘安打、阿拉斯（Luis Arraez）選到保送，兩出局後狄佛斯從諾拉手中敲出中外野3分砲，巨人取得3：0領先。

巨人8局下攻勢再起，先靠費城人後援艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）傳球失誤追加領先，隨後狄佛斯補上中外野安打，打回巨人的第5分，加上5名投手聯手封鎖費城人打線，終場5：0獲勝。

狄佛斯本場4打數2安打，包含1發3分砲在內貢獻4分打點，他開季至今狀態不甚理想，先前打擊率僅1成96，還苦吞14次三振，不過狄佛斯並不擔心自己的慢熱表現，他說：「那只是短暫的低潮，我知道自己是什麼樣的打者，這種狀況隨時可能變好。」

巨人先發馬勒投5.2局送4保送無失分，蓋吉（Matt Gage）中繼0.2局拿下勝投，也是這名33歲左投的生涯首勝，費城人先發諾拉則投6局失3分吞下敗投，巨人目前戰績5勝8敗位居國聯西區墊底。

MLB 巨人 費城人

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