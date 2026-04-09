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MLB／昨引起大規模全武行 主角索勒、羅培茲遭判禁賽7場
昨日天使隊外野手索勒（Jorge Soler）與勇士隊投手羅培茲（Reynaldo Lopez）因近身球引發板凳清空衝突，兩人更在場上大打出手，大聯盟今天宣布處分，判處兩人各禁賽7場，而羅培茲與索勒皆對此提出上訴。
昨天索勒首打席從羅培茲手中揮出全壘打、第二打席遭球吻，第三打席羅培茲再投出偏高近身球，造成兩人於場上相互揮拳，隨後引發兩隊板凳清空的大規模衝突，最終兩人皆被驅逐出場。
大聯盟今天判處兩人各禁賽7場，不過在提出上訴後，羅培茲的處分改為禁賽5場並即刻生效，索勒則仍在上訴程序中，最終結果尚未出爐。
索勒說：「我問他（羅培茲）是不是一切都還好，但我不喜歡他的回答，所以我才衝上去，他在全壘打後先投觸身，接著又有一球靠近頭部，不該投成這樣。」
羅培茲則表示自己沒有故意觸身的意圖，他說：「非常遺憾讓情況變成這樣，但我從來沒有想故意砸他。」
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