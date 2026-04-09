MiLB／林維恩2A連兩戰好投 3.2局失1分首勝再等等

旅美運動家隊左投林維恩繼開幕戰3.1局失1分後，本季在小聯盟2A第2次登板，先發3.2局僅失1分，球隊最終以5比4擊敗德州遊騎兵2A，林維恩因未投滿5局，本季首勝仍未入袋。

林維恩1局下雖被敲出安打，但另外3個出局數都順利拿下；2局下先投出四壞保送，但接下來成功製造雙殺、外野飛球出局，形成另類3上3下。

3局下幾顆邊角球不受主審青睞，林維恩開局出現連2次四壞保送，接著又因暴投將跑者送上二、三壘；不過，接下來卻靠著三壘滾地球出局、三振、投手方向滾地球出局，凍結壘包沒有失分。

直到4局下，林維恩因為被敲出2支二壘安打才掉分，最終投到2出局及一、三壘有人時退場；接手的隊友沒有失分，維繫球隊5比1領先。

林維恩總計以74球投完3.2局，被敲3支安打，另有2次三振、3次四壞保送，防禦率2.57。