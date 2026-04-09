MLB／維持最簡單的打擊策略 大谷：不投好球我很樂意被保送

道奇隊日職球星大谷翔平今天在客場出戰藍鳥隊，本季第二度「二刀流」上陣。「打者大谷」首打席就選到保送，以連43場上壘追平鈴木一朗所保持的日本球員紀錄，大谷坦言，自己試著讓維持最簡單的打擊策略，「如果他們不對我投好球，我很樂意獲得保送。」

大谷今天雖沒有敲安打，但獲得保送上壘，本季12場出賽都能上壘，跨季連43場已追平2009年「朗神」的紀錄，今天道奇結束客場之旅，接下來將回到主場對上遊騎兵隊，繼續挑戰新紀錄。

大谷開季至今仍在尋找最好的打擊手感，但站上打擊區依舊對投手造成很大威脅；大谷指出，一直都試著讓自己維持最簡單的策略，當然若投手不對他投好球，自己也很樂意獲得保送上壘，「如果他們對我投好球，我的工作就是揮擊。」

今天道奇落後1分進入9局上，大谷成為首名上場的打者，面對藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）遭到三振，藍鳥最終4：3獲勝，總教練史奈德（John Schneider）賽後直呼，那個三振至關重要。

史奈德稱大谷翔平是地球上最強的選手，甚至可能是史上最強，「所以不要讓他上壘，不讓他擊出長打，就算是贏了一半了。」

「投手大谷」前一場先發6局僅被敲1安，有4次四死球，送出6次三振，奪下勝投。今天第二場先發6局用96球，被擊出4支安打，投出1次保送，有2K，失1分非自責分，最快球速達100.1英里（約161公里），勝投被牛棚搞砸，無緣第2勝。

大谷指出，客場之旅到最後通常都會覺得有點疲勞，「我不確定這是不是主要原因，但我想確認一下投球內容，看是不是有些機制變了。」道奇捕手史密斯（Will Smith）則說，大谷的球看起來不錯，只是今天的控球可能有點狀況，這種事難免會發生。