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MLB／今年僅投一場就動TJ 金鶯前勝投王艾佛林賽季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯右投艾佛林因手肘傷勢賽季報銷。 法新社
金鶯右投艾佛林因手肘傷勢賽季報銷。 法新社

金鶯球團宣布，右投艾佛林（Zach Eflin）決定接受手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery），今年球季確定報銷，這名32歲前美聯勝投王本季僅出賽一場便結束球季，恐讓金鶯輪值出現空缺。

金鶯休賽季用1年1000萬美元合約續留艾佛林，他在春訓表現出色，2場出賽投7.1局無失分，而他在本季初登板投3.2局飆7K僅失1分，不過在比賽中因手肘不適提前退場，最終確定球季提前報銷。

這是艾佛林生涯首度出現手肘傷勢，他在2023年效力光芒隊時單季拿下16勝，奪下美聯勝投王和塞揚票選第6，2024年季中他被交易到金鶯，轉隊後繳出5勝2敗防禦率2.60優異表現，不過去年他14場先發防禦率高達5.93，且三度進入傷兵名單。

原本艾佛林被看好能在今年球季強勢反彈，如今卻遭遇報銷情形，他在今年季後將成為自由球員，不過因手肘手術可能無法趕上明年開季，身價恐大打折扣。

MLB 金鶯

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