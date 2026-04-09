MLB／大谷投球前藍鳥春天哥一動作引熱議 主播：有球隊不滿

大谷翔平本季以二刀流之姿出賽，藍鳥隊「春天哥」史布林格（George Springer）在大谷投球前一個動作，引發轉播單位及球迷們討論。

1局上大谷和塔克（Kyle Tucker）都選到保送，但史密斯（Will Smith）被三振，弗里曼（Freddie Freeman）敲出雙殺打結束攻勢。

1局下大谷緊接著登板投球，藍鳥第一棒史布林格站上打擊區前，走向主審指著大谷確認狀況。

加拿大電視台《Sportsnet》播出這一幕，主播說：「史布林格正在和主審交談，大概是在問『要給大谷多少時間？』，世界大賽也曾發生類似情況。」

大谷是聯盟唯一二刀流球員，打擊後還要回到投手丘準備，因此比一般投手花更多時間，球評提到：「這不算什麼明文規定，但同時負責打擊與投球的球員只有他一人，國聯過去百年、甚至美聯改規則前，投手都需要打擊。」該球評指出，「其他球隊有時對給他過多準備時間，感到不滿。」