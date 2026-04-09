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MLB／只打6場就獲9年1.4億美元合約 海盜葛瑞芬：這是會贏的球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜與大物葛瑞芬簽下破億延長合約。 法新社
海盜與大物葛瑞芬簽下破億延長合約。 法新社

海盜隊今天宣布與百大新秀之首19歲游擊大物葛瑞芬（Konnor Griffin）達成共識，雙方簽下一張9年延長合約，根據大聯盟官網合約總值達1.4億美元（約44億台幣），將這名球隊未來核心續留至2034年。

葛瑞芬在2024年獲海盜首輪第9順位指名，去年球季一路爬升至2A，在小聯盟合計出賽122場打擊率0.333、OPS0.942，累積21支全壘打與94分打點，另外跑出65次盜壘成功，今年榮登大聯盟百大新秀之首，並在4月初升上大聯盟，目前已出賽6場，但打擊率僅0.167，仍處於適應階段。

葛瑞芬曾多次表達想長期效力海盜，如今願望成真，他說：「我看到這是一支會贏球的球隊，我想和隊友共組一支季後賽球隊，謝謝海盜隊對我的信任，也很感謝能在這再待9年，穩定對我和家人非常重要。」

這是海盜隊史第2張破億合約，前一次為外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）在2023年簽下的8年1.675億美元合約，海盜老闆努丁（Bob Nutting）說：「這顯現球團未來長期方向，對海盜來說是個重大決定，我很興奮，相信這座城市的球迷同樣感到興奮。」

MLB 海盜 葛里芬

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