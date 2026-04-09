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MLB／鄧愷威連兩天登板 滿壘飆K後援1.1局無失分

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

太空人隊客場面對洛磯隊三連戰最終戰，投手群大崩盤，鄧愷威連兩天出賽，在第6局滿壘局面登板「拆彈」，飆三振守住局面，後援1.1局無失分，成為今天太空人陣中唯一無失分的投手，但最終球隊以1：9不敵洛磯，吞下近期四連敗。

此戰太空人隊哈維爾（Cristian Javier）首局就被連敲3安失1分，而該局投到最後一位打者時，出現肩膀緊繃的狀況，之後就退場休息，太空人被迫採投手車輪戰完成比賽，但之後接替的3名投手都持續失分。

其中羅阿（Christian Roa）投到第6局時，連續投出3次四死球保送製造滿壘危機，先讓對手敲高飛犧牲打追加1分，比數形成1：8，接著他用三振抓下第二個出局數，但隨即又投出保送，留下滿壘局面退場，由鄧愷威登板接替。

鄧愷威昨天登板投0.2局僅用7球，今天再次出賽，在滿壘局面下對道伊爾（Brenton Doyle）飆三振解危。續投第7局則是連續解決3名打者，投了1.1局無失分，也成為今天太空人隊用的6名投手中， 唯一沒失分的選手。

鄧愷威今天投1.1局用18球，有12顆好球，沒有被揮出安打，有1次三振，最快球速達96.3英哩（約155公里）。本季至今在大聯盟出賽5場，防禦率2.35。

洛磯 鄧愷威 太空人 MLB

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