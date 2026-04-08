聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／9局遭換下無緣完封 「魚王」阿坎塔拉質疑換投調度
馬林魚「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）今天面對紅人前8局沒有失分，將開季連續無失分紀錄延續至24局，不過他在9局壘上有跑者時遭換下，最終馬林魚遭紅人逆轉吞敗，此調度不僅引發現場球迷噓聲，阿坎塔拉也在賽後提出質疑。
阿坎塔拉今天僅用82球便投完前8局，不過他在9局一出局後先遭麥克連恩（Matt McLain）敲二壘安打，隨後保送克魯茲（ Elly De La Cruz）形成一二壘有人，此時馬林魚總教練麥卡洛夫（Clayton McCullough）決定將投了95球的阿坎塔拉換下場，接替的班德（Anthony Bender）遭紅人追平比數，最終馬林魚在延長賽3：6輸球。
阿坎塔拉上場比賽對白襪僅用93球便投出完封勝，今天卻提前遭換下無緣再次挑戰，他在賽後受訪時說：「我覺得在把我換下之前，應該先問問我的感受，當時我投了95球，下一棒是右打者，但我現在只能專注準備下一次先發。」
阿坎塔拉今天投8.1局送出6K，被敲3安投出2次四壞，失掉3分其中2分責失，他本季出賽3場拿下2勝，防禦率僅0.74，阿坎塔拉強調希望未來能有爭取繼續投球的權利，他說：「我知道有些事不是我能決定的，但我認為下次在把我換下前，應該先問過我。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。