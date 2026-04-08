MLB／9局遭換下無緣完封 「魚王」阿坎塔拉質疑換投調度

馬林魚「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）今天面對紅人前8局沒有失分，將開季連續無失分紀錄延續至24局，不過他在9局壘上有跑者時遭換下，最終馬林魚遭紅人逆轉吞敗，此調度不僅引發現場球迷噓聲，阿坎塔拉也在賽後提出質疑。

阿坎塔拉今天僅用82球便投完前8局，不過他在9局一出局後先遭麥克連恩（Matt McLain）敲二壘安打，隨後保送克魯茲（ Elly De La Cruz）形成一二壘有人，此時馬林魚總教練麥卡洛夫（Clayton McCullough）決定將投了95球的阿坎塔拉換下場，接替的班德（Anthony Bender）遭紅人追平比數，最終馬林魚在延長賽3：6輸球。

阿坎塔拉上場比賽對白襪僅用93球便投出完封勝，今天卻提前遭換下無緣再次挑戰，他在賽後受訪時說：「我覺得在把我換下之前，應該先問問我的感受，當時我投了95球，下一棒是右打者，但我現在只能專注準備下一次先發。」

阿坎塔拉今天投8.1局送出6K，被敲3安投出2次四壞，失掉3分其中2分責失，他本季出賽3場拿下2勝，防禦率僅0.74，阿坎塔拉強調希望未來能有爭取繼續投球的權利，他說：「我知道有些事不是我能決定的，但我認為下次在把我換下前，應該先問過我。」