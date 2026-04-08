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MLB／太空人王牌出狀況 布朗右肩拉傷將缺陣數週

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人王牌投手布朗進入15天傷兵名單。 法新社
太空人王牌投手布朗進入15天傷兵名單。 法新社

太空人球團宣布，王牌投手布朗（Hunter Brown）因右肩二級拉傷將暫停投球數週，被球團放入15天傷兵名單，太空人未來將展開13連戰，失去王牌恐使他們面臨更嚴峻考驗。

布朗去年球季繳出生涯最佳表現，先發31場拿下12勝9敗、防禦率2.43，在185.1局裡送出生涯新高206次三振，季末在美聯賽揚獎票選中名列第三，今年他榮膺開幕戰先發，首戰用102球投4.2局無失分，第二場先發則投6局失1分拿下首勝。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，布朗是在上週練投時感到肩膀不適，他說：「我們會在兩週後進行檢查，再決定下一步，但這確實是個壞消息，他過去從未受過傷，很難有人能完全取代他，但我們有其他球員可以挺身而出。」

太空人休賽季補進許多投手，包含日籍投手今井達也、台灣選手鄧愷威、伯羅斯（Mike Burrows）與富邦前洋投瑞恩（Ryan Weiss），在王牌布朗受傷後，球團預計會從3A拉上傑提（Spencer Arrighetti）加入輪值。

MLB 太空人 布朗 鄧愷威 今井達也

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