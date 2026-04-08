MLB／時隔157天重返藍鳥投手丘 山本噓聲中再奪勝「感覺比前兩場好」

道奇隊日籍強投山本由伸去年在世界大賽鎖死藍鳥隊拿下3勝，時隔157天重返藍鳥隊主場羅傑斯中心（Rogers Centre）投手丘，今天受到全場球迷的「噓聲」伺候，但他再繳出先發6局失1分的優質先發奪下勝投，讓藍鳥吞下近期6連敗。

山本由伸為藍鳥球迷去年最大的夢魘，今天道奇與藍鳥之戰賽前，現場播報出先發投手山本由伸的名字時，現場響起如雷的噓聲，然而山本由伸沒受影響，首局就連飆3K回應現場球迷，前5局只被敲出1支安打，直到6局下被敲2安失1分。

第7局山本由伸面對岡本和真，2好球後一顆偏外側的滑球被主審判定三振，但經ABS改判為壞球，岡本和真接著揮出二壘打，之後克萊門特（Ernie Clement）短打點成內野安打，山本由伸留下無人出局一、二壘有人的局面退場。

山本坦言，因岡本和真是該局首名打者，很想要抓下出局數，但球數變得對自己不利，最後被敲安打那球也被打得很漂亮。

投到7局下沒有抓下出局數就退場，山本由伸指出，感覺自己在壘上有人時的投球動作還有進步的空間，「第7局如果能3上3下是最理想的，但卻讓首名打者上壘了，真的多虧了維西亞的幫忙。」

維西亞（Alex Vesia）接替他登板後，先投出保送製造滿壘，之後連抓3個出局數守住失分危機，維西亞也說：「山本太棒了，很高興能在那個半局替他守住失分。」

去年對戰藍鳥經驗，給了山本由伸更多準備的方向，今天他將自己武器庫裡的6個球種都用上，透過靈活的搭配，讓藍鳥隊打者難以掌握。山本由伸透露，「隨著對戰的次數增加，我有試著讓自己的球種有更好的搭配和策略。」

這是山本由伸本季第3場登板，拿下第2勝，他提到，和前兩場比賽相比，這場投球的感覺更好，控球也更到位，從昨天開始感覺就有提升，不管是直球還是變化球都能依照自己的想法去投，今天對方打者出棒也很積極，讓用球數比較精簡。