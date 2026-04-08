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MLB／勇士、天使大亂鬥！索勒不爽近身球與前隊友羅培茲大打出手

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士天使之戰爆發大規模衝突。 路透社
勇士天使之戰爆發大規模衝突。 路透社

今天勇士對戰天使出現大場面，天使外野手索勒（Jorge Soler）因不滿勇士先發羅培茲（Reynaldo Lopez）投出近身球，兩人在場上大打出手，造成雙方板凳清空形成大亂鬥，最終兩人皆遭驅逐出場，勇士終場則以7：2帶走勝利。

索勒面對羅培茲首打席打出左外野兩分砲、第二打席遭球吻，衝突發生於五局下，羅培茲在索勒第三打席再次投出偏高近身球，索勒不滿地走向投手丘，隨後兩人在投手丘互相揮拳攻擊，羅培茲甚至用球打掉索勒的頭盔，造成兩隊板凳清空，形成大規模衝突。

值得一提的是，索勒與羅培茲曾在2024年一同在勇士擔綱隊友，兩人生涯對戰成績為23打數14安打，包含5支全壘打，對戰打擊率高達6成，另外羅培茲也曾在2023年短暫效力天使。

衝突過後兩人皆遭驅逐出場，天使由坎德拉利歐（Jeimer Candelario）代打，勇士則換上金利（Tyler Kinley）接替投球，最終勇士以7：2贏球，金利後援0.2局拿下勝投，天使日籍投手菊池雄星則先發5局失4分吞下敗投。

MLB 勇士 天使 菊池雄星 索勒

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