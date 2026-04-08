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MiLB／沙子宸高階1A先發好投 3A莊陳仲敖先發挨2轟吞敗

中央社／ 記者謝靜雯台北8日電
美國職棒運動家隊小聯盟投手沙子宸。中央社
美國職棒運動家隊小聯盟投手沙子宸。中央社

美國職棒運動家隊體系2名台灣投手今天都有登板，沙子宸在高階1A先發，投5局失掉1分責失分、無關勝敗；莊陳仲敖在3A先發投3.1局挨2轟，失掉4分責失分、吞下本季首敗。

運動家隊22歲台灣投手沙子宸今天本季首場先發出賽，在高階1A登板對聖地牙哥教士隊，沙子宸首局讓對手3上3下，2局下有狀況，先投出觸身球保送、被敲出安打，1人出局後再被敲出安打失掉1分，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

沙子宸3局下雖被敲出2支安打，但力守不失分，4、5局回穩，讓對手6上6下，沒能再踏上壘包；沙子宸總計用57球投5局，被敲出4支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，球隊終場以3比1搶勝，沙子宸無關勝敗，賽後防禦率1.80。

運動家隊25歲台灣投手莊陳仲敖今天3A先發對舊金山巨人隊，莊陳仲敖1局下雖有投出保送、被敲安打，但沒有掉分，2局下讓對手3上3下。

3局下有狀況，莊陳仲敖被首名打者佛曼（NateFurman）敲出陽春砲，接著被敲出安打後，再被羅德里格斯（Jesus Rodriguez）敲出2分砲，2人出局後再被敲出二壘打，但及時回穩，製造滾地球出局、沒有擴大失分危機。

莊陳仲敖4局下續投先保送首名打者，三振抓下第1個出局數後再投出保送退場，接替投手在2人出局後被敲出安打掉分，這1分也要算在莊陳仲敖身上。

莊陳仲敖今天總計用78球先發投3.1局，被敲出5支安打，包括2分全壘打，投出4次三振，失掉4分責失分，最快球速約151公里，球隊終場以3比5吞敗，莊陳仲敖承擔敗投，賽後防禦率9.39。

聖地牙哥 莊陳仲敖 沙子宸

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