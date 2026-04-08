快訊

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

名為「集團自決」的屠殺！沖繩悲劇成觀光離島的黑歷史

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「平常都在電視上看他投球」 岡本和真首度對決山本由伸敲長打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
岡本和真。 法新社
岡本和真。 法新社

藍鳥隊本周和道奇隊進行三連戰，本季赴美發展的日籍強打岡本和真，今天在第二戰面對經典賽日本隊隊友山本由伸，第三打席靠電子好球帶系統（ABS）改判，逃過三振改敲二壘打，明天將要對上「年輕時對決過」的大谷翔平。

岡本和真過去在日職效力中央聯盟讀賣巨人隊，山本由伸則是太平洋聯盟歐力士隊，兩人分屬不同聯盟，對決機會不多；但岡本和真過去對戰山本頗有心得，8打數揮出4支安打，包括1發全壘打，敲回2分打點。

今天也是兩名日本隊戰友首次在大聯盟上演投打對決，岡本和真表示：「在日本時對戰次數就不多，平常都是在電視上看他投球，所以今天抱著非常期待的心情站上打擊區，我想我有好好把握住該揮擊的球。」

岡本和真今天擔任藍鳥隊先發第5棒、三壘手，面對山本由伸首打席敲出內野飛球出局，第二打席揮出左外野飛球出局。接著他在7局下率先站上打擊區，球數2好1壞時看著一顆偏外側的滑球進壘，主審已判定三振，但岡本和真啟用ABS挑戰，改判壞球，之後在滿球數時敲出二壘打。

拜ABS所賜，這次對決結果從三振變成長打，賽後岡本和真指出，感覺今天主審外角的好球帶有點寬，加上比賽已經進入後段，「覺得這時候只能放手一搏挑戰看看了。」

岡本和真今天對決山本由伸3打數敲1安，明天將要碰上大谷翔平，他透露，印象中在自己進入職棒第二年的熱身賽、還很年輕的時候曾經和大谷對戰一次，「他無論是擔任打者或投手都非常厲害，很期待明天的比賽，會為了幫助球隊贏球全力以赴。」

大聯盟 岡本和真 山本由伸 道奇 藍鳥

延伸閱讀

MiLB／李灝宇回3A首打席敲安 鄭宗哲敲本季首支三壘打

MLB／山本由伸6局失1分奪第2勝 大谷翔平1安1打點連42場上壘

MLB／道奇14分爆打藍鳥明天交棒山本 大谷連4場雙安：繼續加油

MLB／大谷又開砲近4場3轟趕進度 道奇5轟、17安炸開藍鳥

相關新聞

MLB／鄧愷威對洛磯中繼挨轟失1分 太空人僅敲3安吞下三連敗

太空人隊今天客場迎戰科羅拉多洛磯隊，鄧愷威本季第4度登板，7局下在球隊落後2分、壘上有人時登板，被轟出一發2分全壘打，帳上失1分，用7球完成0.2局的投球任務，最終太空人隊以1：5吞下3連敗，洛磯隊則收下3連勝。

MLB／藍鳥捕手牽制弄傷大谷左手臂？道奇教頭：比較像被嚇到

道奇隊二刀流巨星大谷翔平明天將先發登板，今天比賽，藍鳥隊捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）牽制時不慎擊中大谷左手臂，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時說明狀況。

MLB／山本由伸6局失1分奪第2勝 大谷翔平1安1打點連42場上壘

道奇隊對藍鳥隊3連戰第二場比賽，日籍強投山本由伸先發6局失1分，大谷翔平連42場上壘、敲回勝利打點，終場道奇以4：1勝出，收下5連勝，賞給藍鳥6連敗。

MiLB／李灝宇回3A首打席敲安 鄭宗哲敲本季首支三壘打

旅美底特律老虎隊野手李灝宇今天回到小聯盟3A出賽，首打席就敲出安打、貢獻1分打點；波士頓紅襪隊3A鄭宗哲本季首支三壘打出...

MiLB／看好林昱珉上大聯盟！響尾蛇投手總監：不只升上去、要待夠久

響尾蛇小聯盟投手總監密爾茲向中央社表示，林昱珉運動天分、投球協調性在體系內數一數二，今年挑戰大聯盟是球團目標，期待他投出...

MLB／海盜王牌史肯斯5.1局無安打 走出開幕戰陰霾收二連勝

海盜王牌史肯斯今天投出6.1局無安打，率隊以7：1擊敗教士，迎來本季第二勝。史肯斯前五局僅讓1名打者上壘，最終防禦率下降至5.25，成功走出開幕戰陰霾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。