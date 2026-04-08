MLB／「平常都在電視上看他投球」 岡本和真首度對決山本由伸敲長打

藍鳥隊本周和道奇隊進行三連戰，本季赴美發展的日籍強打岡本和真，今天在第二戰面對經典賽日本隊隊友山本由伸，第三打席靠電子好球帶系統（ABS）改判，逃過三振改敲二壘打，明天將要對上「年輕時對決過」的大谷翔平。

岡本和真過去在日職效力中央聯盟讀賣巨人隊，山本由伸則是太平洋聯盟歐力士隊，兩人分屬不同聯盟，對決機會不多；但岡本和真過去對戰山本頗有心得，8打數揮出4支安打，包括1發全壘打，敲回2分打點。

今天也是兩名日本隊戰友首次在大聯盟上演投打對決，岡本和真表示：「在日本時對戰次數就不多，平常都是在電視上看他投球，所以今天抱著非常期待的心情站上打擊區，我想我有好好把握住該揮擊的球。」

岡本和真今天擔任藍鳥隊先發第5棒、三壘手，面對山本由伸首打席敲出內野飛球出局，第二打席揮出左外野飛球出局。接著他在7局下率先站上打擊區，球數2好1壞時看著一顆偏外側的滑球進壘，主審已判定三振，但岡本和真啟用ABS挑戰，改判壞球，之後在滿球數時敲出二壘打。

拜ABS所賜，這次對決結果從三振變成長打，賽後岡本和真指出，感覺今天主審外角的好球帶有點寬，加上比賽已經進入後段，「覺得這時候只能放手一搏挑戰看看了。」

岡本和真今天對決山本由伸3打數敲1安，明天將要碰上大谷翔平，他透露，印象中在自己進入職棒第二年的熱身賽、還很年輕的時候曾經和大谷對戰一次，「他無論是擔任打者或投手都非常厲害，很期待明天的比賽，會為了幫助球隊贏球全力以赴。」