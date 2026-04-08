MLB／舊將小萊特送幸福！洋基羅沙里歐逆轉三分砲氣走運動家

洋基隊今天在主場迎戰運動家，三壘手羅沙里歐（Amed Rosario）演出生涯第三次單場雙響砲，其中一支更是在第8局的逆轉3分砲，幫助洋基終場5：3贏球，戰績8勝2敗持續在美聯東區獨走。

羅沙里歐第二局從運動家先發西瓦爾（Aaron Civale）手中擊出左外野陽春砲，幫助洋基先馳得點，不過第三局運動家柯茲（Nick Kurtz）先敲出2分打點二壘安打，索德史東（Tyler Soderstrom）再用長打把柯茲送回本壘，運動家3：1反超比分。

洋基舊將、本季轉戰運動家的小萊特（Mark Leiter Jr.）8局下登板，洋基展開反攻，先靠「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）中外野安打追回1分，隨後羅沙里歐轟出左外野逆轉3分砲，洋基取得5：3領先。

第九局洋基終結者貝德納（David Bednar）成功關門，終場洋基以2分差獲勝。羅沙里歐今天4打數敲出2發全壘打，貢獻4分打點為贏球功臣。

洋基先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）主投5局失3分，送出7次三振無關勝敗，克魯茲（Fernando Cruz）後援1.1局無失分拿下勝投，守護神貝德納則拿下本季第5次救援成功。