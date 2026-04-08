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MLB／海盜王牌史肯斯5.1局無安打 走出開幕戰陰霾收二連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜王牌史肯斯拿下本季第二勝。 路透社
海盜王牌史肯斯拿下本季第二勝。 路透社

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）今天迎來本季第3場先發，他在主場面對教士隊前5.1局投出無安打比賽，全場主投6.1局送出6次三振僅失1分，率領海盜以7：1擊敗教士，史肯斯也收下本季第2勝。

史肯斯前5局僅讓馬恰多（Manny Machado）靠保送上壘，期間一度連續解決11名教士打者，直到6局上1出局後才被塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出安打，而他在第7局遭波賈茲（Xander Bogaerts）敲出左外野陽春砲失掉唯一1分，隨後退場休息。

海盜則在第五局靠克魯茲（Oneil Cruz）二壘安打攻下2分，第八局面對教士後援莫瑞洪（Adrian Morejon）攻下5分大局奠定勝基，終場7：1打敗教士。

史肯斯用87球投完6.1局，其中53球為好球，直球均速約為96.7英里（約155公里），海盜總教練凱利（Don Kelly）表示，會讓史肯斯隨逐場比賽增加用球數，史肯斯在開幕戰僅投0.2局失5分吞敗，不過近兩場先發在11.1局中僅失2分收下二連勝，目前累計防禦率5.25。

MLB 海盜 史肯斯 教士

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