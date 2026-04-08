快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威對洛磯中繼挨轟失1分 太空人僅敲3安吞下三連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

太空人隊今天客場迎戰科羅拉多洛磯隊，鄧愷威本季第4度登板，7局下在球隊落後2分、壘上有人時登板，被轟出一發2分全壘打，帳上失1分，用7球完成0.2局的投球任務，最終太空人隊以1：5吞下3連敗，洛磯隊則收下3連勝。

太空人先發投手伯羅斯（Mike Burrows）今天主投5.1局失3分，之後由歐克特（Steven Okert）接手，前6局打完太空人以1：3洛後。歐克特第7局續投，抓下1個出局數後，投出四壞球保送退場，由鄧愷威登板接替。

鄧愷威面對首名打者古德曼（Hunter Goodman），用3球讓他擊出界外飛球出局，接著對上莫尼亞克（Mickey Moniak），投出的第一球、一顆87.9英哩（約141公里）的變速球，被轟成中右外野方向的2分全壘打，而鄧愷威接著讓托瓦（Ezequiel Tovar）擊出飛球出局，結束該半局。

鄧愷威前一場出賽於5日對上運動家隊，投了2.1局用33球無失分，經過2天休息再出賽，此戰投0.2局，用7顆球都是好球，被敲出1轟，失1分自責分，最快球速達95.1英哩（約153公里）。本季出賽4場，合計投6.1局失2分，防禦禦2.84。

最終太空人單場僅敲3安，以1：5落敗，對戰洛磯隊二連敗、近期三連敗。洛磯隊此戰先發投手弗里蘭（Kyle Freeland）先發6.1局，只被敲3安，失1分，拿下勝投，並由桑撒提拉（Antonio Senzatela）後援2.2局關門，沒有被敲安打。

洛磯 太空人 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／大谷又開砲近4場3轟趕進度 道奇5轟、17安炸開藍鳥

MLB／牛棚砸鍋小熊遭守護者1分逆轉 今永昇太本季首勝飛了

MiLB／林昱珉3A先發控球失準6保送 4.2局僅失1分靠雙殺

MiLB／鄭宗哲3A手感燙OPS破1 李灝宇復健賽連3場敲安

相關新聞

MLB／鄧愷威對洛磯中繼挨轟失1分 太空人僅敲3安吞下三連敗

太空人隊今天客場迎戰科羅拉多洛磯隊，鄧愷威本季第4度登板，7局下在球隊落後2分、壘上有人時登板，被轟出一發2分全壘打，帳上失1分，用7球完成0.2局的投球任務，最終太空人隊以1：5吞下3連敗，洛磯隊則收下3連勝。

MLB／藍鳥捕手牽制弄傷大谷左手臂？道奇教頭：比較像被嚇到

道奇隊二刀流巨星大谷翔平明天將先發登板，今天比賽，藍鳥隊捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）牽制時不慎擊中大谷左手臂，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時說明狀況。

MLB／山本由伸6局失1分奪第2勝 大谷翔平1安1打點連42場上壘

道奇隊對藍鳥隊3連戰第二場比賽，日籍強投山本由伸先發6局失1分，大谷翔平連42場上壘、敲回勝利打點，終場道奇以4：1勝出，收下5連勝，賞給藍鳥6連敗。

MiLB／李灝宇回3A首打席敲安 鄭宗哲敲本季首支三壘打

旅美底特律老虎隊野手李灝宇今天回到小聯盟3A出賽，首打席就敲出安打、貢獻1分打點；波士頓紅襪隊3A鄭宗哲本季首支三壘打出...

MLB／小熊輪值拉警報 上季新人王第2霍頓動刀本季報銷

小熊隊右投手霍頓因手肘傷勢將接受手術，確定報銷2026賽季。這名上季國聯新人王票選第二的投手，本季僅投7.1局即宣告提前結束。小熊輪值面臨重大打擊，霍頓的缺席將影響球隊表現。

MiLB／看好林昱珉上大聯盟！響尾蛇投手總監：不只升上去、要待夠久

響尾蛇小聯盟投手總監密爾茲向中央社表示，林昱珉運動天分、投球協調性在體系內數一數二，今年挑戰大聯盟是球團目標，期待他投出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。