MLB／鄧愷威對洛磯中繼挨轟失1分 太空人僅敲3安吞下三連敗

太空人隊今天客場迎戰科羅拉多洛磯隊，鄧愷威本季第4度登板，7局下在球隊落後2分、壘上有人時登板，被轟出一發2分全壘打，帳上失1分，用7球完成0.2局的投球任務，最終太空人隊以1：5吞下3連敗，洛磯隊則收下3連勝。

太空人先發投手伯羅斯（Mike Burrows）今天主投5.1局失3分，之後由歐克特（Steven Okert）接手，前6局打完太空人以1：3洛後。歐克特第7局續投，抓下1個出局數後，投出四壞球保送退場，由鄧愷威登板接替。

鄧愷威面對首名打者古德曼（Hunter Goodman），用3球讓他擊出界外飛球出局，接著對上莫尼亞克（Mickey Moniak），投出的第一球、一顆87.9英哩（約141公里）的變速球，被轟成中右外野方向的2分全壘打，而鄧愷威接著讓托瓦（Ezequiel Tovar）擊出飛球出局，結束該半局。

鄧愷威前一場出賽於5日對上運動家隊，投了2.1局用33球無失分，經過2天休息再出賽，此戰投0.2局，用7顆球都是好球，被敲出1轟，失1分自責分，最快球速達95.1英哩（約153公里）。本季出賽4場，合計投6.1局失2分，防禦禦2.84。

最終太空人單場僅敲3安，以1：5落敗，對戰洛磯隊二連敗、近期三連敗。洛磯隊此戰先發投手弗里蘭（Kyle Freeland）先發6.1局，只被敲3安，失1分，拿下勝投，並由桑撒提拉（Antonio Senzatela）後援2.2局關門，沒有被敲安打。