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MiLB／李灝宇回3A首打席敲安 鄭宗哲敲本季首支三壘打

中央社／ 記者謝靜雯台北8日電
鄭宗哲（左）、李灝宇（右）。 聯合報系資料照
鄭宗哲（左）、李灝宇（右）。 聯合報系資料照

旅美底特律老虎隊野手李灝宇今天回到小聯盟3A出賽，首打席就敲出安打、貢獻1分打點；波士頓紅襪隊3A鄭宗哲本季首支三壘打出爐，近期連4場出賽敲安。

老虎隊台灣好手李灝宇季前被選入世界棒球經典賽（WBC）中華隊，在日本宮崎打完官辦熱身賽後，因為側腹拉傷退出中華隊，4日開始先在小聯盟1A打復健賽，經過3場比賽後，今天回到小聯盟3A出賽。

老虎隊3A今天與明尼蘇達雙城隊交手，李灝宇先發打5棒、守三壘，1局下老虎靠著安打、保送，2人出局後李灝宇打席，敲出左外野方向安打，送回球隊第1分。

李灝宇4局下敲出中外野方向飛球出局，6局下吞下三振，8局下敲出滾地球雙殺，今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成50；老虎隊終場以1比0搶勝。

紅襪隊3A今天與克里夫蘭守護者交手，紅襪隊台灣好手鄭宗哲先發打7棒、守游擊，鄭宗哲2局下首打席吞下三振，4局下敲出右外野方向三壘打，再靠著隊友高飛犧牲打跑回分數。

鄭宗哲6局下也吞下三振，7局下選到四壞保送上壘，靠著隊友全壘打跑回分數，9局下再選到四壞保送上壘。

鄭宗哲今天總計3打數敲出1支安打，為個人本季第1支三壘打，選到2次保送、吞下2K，跑回2得分，賽後打擊率3成04；紅襪隊終場以10比14吞敗。

紅襪 老虎 李灝宇 鄭宗哲

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