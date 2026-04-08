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MLB／藍鳥捕手牽制弄傷大谷左手臂？道奇教頭：比較像被嚇到
道奇隊二刀流巨星大谷翔平明天將先發登板，今天比賽，藍鳥隊捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）牽制時不慎擊中大谷左手臂，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時說明狀況。
第5局輪到大谷翔平打擊時，藍鳥捕手瓦倫祖拉傳一壘牽制，但不小心打到大谷左手臂，大谷當場面露不悅、痛苦，防護員上場檢查。
檢查完成後，大谷繼續留在場上比賽，本場比賽3打數1安打，選到2保送，貢獻1打點。道奇終場以4：1打敗藍鳥。
明天大谷將先發登板投球，許多球迷擔心這次意外影響大谷投球，對此道奇教頭羅伯茲受訪時表示大谷無礙，「瓦倫祖拉傳球後，球直接打到他手肘。雖然是打在左手臂上，但感覺比較像是被嚇到，應該是沒預料到會發生碰撞。我們簡單檢查一下，看起來沒問題。他一旦覺得煩躁或有挫折，就會變得不太說話，總之人沒事就好。」
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