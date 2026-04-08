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MLB／山本由伸6局失1分奪第2勝 大谷翔平1安1打點連42場上壘

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

道奇隊對藍鳥隊3連戰第二場比賽，日籍強投山本由伸先發6局失1分，大谷翔平連42場上壘、敲回勝利打點，終場道奇以4：1勝出，收下5連勝，賞給藍鳥6連敗。 

山本由伸在去年世界大賽後首度對決藍鳥，依舊展現壓制力，首局就用連3K招呼對手，2局上讓首名打者桑契斯（Jesus Sanchez）揮出二壘打，但接著和岡本和真的首次對決，讓這名日本強打擊出內野飛球出局，自此起連續解決12名藍鳥打者，前5局封鎖對手。

山本由伸直到6局上才再被希曼尼茲（Andres Gimenez）揮出安打，再因史布林格（George Springer）的二壘打失1分，接著投出保送，但隨即讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、桑契斯都擊出滾地球出局，化解1出局一、二壘有人的危機。

第7局山本由伸再登投手丘，面對的首名打者就是岡本和真，球數2好1壞時，岡本和真看著一顆偏外側、偏低的滑球進壘，眼看要遭三振，但他啟用ABS挑戰改判壞球，岡本和真接著從將山本由伸手中揮出二壘打，下一棒克萊門特（Ernie Clement）短打點成內野安打，山本由伸退場休息。

山本由伸在第7局沒有抓下出局數就退場，留下一、二壘有人的局面，維西亞（Alex Vesia）接替後再投出保送形成滿壘，但他成功化解失分危機，替山本由伸守住領先局面。

山本由伸此戰共投6局，用97球，被擊出5支安打，送出6次三振，失1分，拿下本季第2勝。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，今天面對藍鳥隊先發投手高斯曼（Kevin Gausman），首打席就獲得四壞球保送，延續跨季連續42場比賽上壘，再一場就將追平鈴木一朗締造的日本球員紀錄（連43場上壘）。

大谷接著在3局上揮出直擊右外野全壘打牆的一壘打，擊球初速105.2英里（約169公里），飛行距離359英呎（約109公尺），敲回道奇隊的勝利打點。

道奇隊在3局上攻下2分，第5局靠弗里蘭（Alex Freeland）的安打再添1分，大谷翔平的後兩打席則都擊出飛球出局，9局上獲敬遠，道奇隊此局再添1分。大谷翔平單場3支1，有1分打點，獲得2次保送上壘。

藍鳥隊岡本和真今天擔任先發第5棒、三壘手，單場4支1，前兩打席面對山本由伸都擊出飛球出局，第三度對決揮出二壘打，9局下則遭到道奇終結者狄亞茲（Edwin Diaz）三振。 

山本由伸 藍鳥 道奇 大谷翔平

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