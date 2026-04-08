MLB／小熊輪值拉警報 上季新人王第2霍頓動刀本季報銷

小熊隊總教練康索（Craig Counsell）表示，右投手霍頓（Cade Horton）因手肘傷勢將接受手術，確定提前結束2026年賽季，這名上季榮獲國聯新人王票選第二的投手，本季僅投7.1局隨即宣告報銷，對目前傷兵滿營的小熊輪值來說，無疑是重大打擊。

24歲的霍頓上季表現驚豔，23場出賽繳出11勝4敗、防禦率2.67的成績，在國聯新人王票選中拿下第二名，僅次於勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin），他在本季首秀面對國民主投6.1局失2分拿下勝投，不過第二場先發僅投17球、面對4名打者後就因右臂不適退場。

小熊主帥康索說：「替他（霍頓）感到非常難過，這種重大打擊突然出現，對他來說很難面對，因為他接下來需要面對漫長且單調的復健過程。」

除霍頓因傷報銷外，小熊開幕戰先發柏伊德（Matthew Boyd）也因二頭肌拉傷進入傷兵名單，兩人的輪值空缺預計將由阿薩德（Javier Assad）和瑞伊（Colin Rea）暫時頂替，同時小熊仍在等待王牌史提爾（Justin Steele）復出，他在去年四月因手肘手術至今尚未歸隊。