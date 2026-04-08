MiLB／看好林昱珉上大聯盟！響尾蛇投手總監：不只升上去、要待夠久

響尾蛇隊小聯盟投手總監密爾茲（Chris Mears）向中央社表示，林昱珉運動天分、投球協調性在體系內數一數二，今年挑戰大聯盟是球團目標，期待他投出企圖心「不用管打者是誰」。

主掌小聯盟體系數十名投手的密爾茲日前在春訓基地接受中央社訪問，評論旗下台灣投手林昱珉、黃仲翔的養成進度，對林昱珉的運動天分有高度評價。

密爾茲說，林昱珉是響尾蛇小聯盟裡，運動能力數一數二的投手，在投手丘上動作流暢，擁有曲球、橫掃球、滑球等多種高水準的變化球武器，球團對他的目標「不只是升上去，更要待得夠久」。

美國職棒響尾蛇小聯盟投手總監密爾茲接受中央社訪問說，林昱珉（右）今年有機會升上大聯盟。 中央社

密爾茲今年新加入響尾蛇體系，過去在紅襪、守護者體系從事投手養成工作，負責統籌小聯盟投手的培養方向，包括調整投球動作、設計球種、制訂訓練計畫，協助各層級投手向上發展。

密爾茲強調，林昱珉的運動能力、投球協調性都很出色，球團一直在協助他提升投球的力量與企圖心，把最好的武器更穩定地投進好球帶。

林昱珉去年在小聯盟最高層級3A投滿一整季，先發23場防禦率是偏高的6.64。密爾茲說，這是年輕球員必經關卡，3A匯集許多高水準打者，林昱珉心態上要展現更多的企圖心和攻擊性。

密爾茲說，林昱珉不需要因為升上3A而改變什麼，更重要的是發揮自己既有優勢，尤其是「相信自己的球質，帶著明確企圖心，積極攻擊好球帶，不用去管打擊區上站的是誰」。

林昱珉近年代表中華隊，在國際賽投出好成績。密爾茲說，球團一直有注意林昱珉在12強、經典賽表現，林昱珉告訴他「在經典賽投得很有感覺」，希望能把這樣的自信、積極攻擊的態度延續到球季。

球種武器方面，密爾茲說，林昱珉擁有豐富的武器庫，面對左打、右打具備不同的應對方式，在他手中能讓球產生高品質的旋轉，無論是曲球、橫掃球、滑球都有很棒的位移。

密爾茲說，球團在春訓期間，幫助林昱珉提升投球穩定性、增加球速與球威，今年升上大聯盟確實是球隊目標，但更重視的是，幫他做好一切準備，讓他上去之後待得長久。