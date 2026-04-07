MLB／水手三連星都是「一割男」 羅利本季首轟出爐仍輸遊騎兵

水手隊打線開季低迷，上季60轟的重砲捕手羅利（Cal Raleigh）終於在第11場比賽擊出本季首轟，但水手終場仍以1：2不敵遊騎兵隊。

羅利首局面對塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），纏鬥12球後夯出全壘打。不過狄葛隆主投5局就只失1分，聯手5位牛棚合力封鎖水手打線，以2：1拿下勝利。

羅利本場3打數1安打，有1次保送，賽後打擊率0.146。水手不只羅利陷入低潮，「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）3支0，打擊率0.143，奈勒（Josh Naylor）4支0，打擊率0.114。

水手本季戰績4勝7敗，羅利賽後受訪時表示，「我們就是要把小細節做好，像是在安納罕（天使主場）前2場開局慢熱，今天也是一樣。我們要想辦法製造壘上壓力，就算打擊狀況不理想，也要把小細節做到位。盜壘、推進跑者、把打席撐長、想辦法多拿一些免費壘包，但我們現在就是沒做到這些。」