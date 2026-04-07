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MLB／效忠克里夫蘭！ 拉米瑞茲1620場出賽寫守護者隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
克里夫蘭守護者當家球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）以1620場成為守護者隊史出賽數最多的球員。 路透通訊社
克里夫蘭守護者當家球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）以1620場成為守護者隊史出賽數最多的球員。 路透通訊社

克里夫蘭守護者當家球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）再寫生涯里程碑，今天（7日）他在主場迎戰堪薩斯皇家一戰完成生涯第1620場出賽，正式超越塵封超過百年的隊史紀錄，成為球隊史上出賽場次最多的球員。

守護者隊史最多出賽紀錄是傳奇球員透納（Terry Turner）在1918年寫下的1619場，如今被33歲的拉米瑞茲改寫。六局時，主場球迷以熱烈掌聲迎接這個歷史時刻，球團更安排一壘指導教練阿洛馬（Sandy Alomar Jr.）親手將三壘壘包交給拉米瑞茲留念，象徵榮耀傳承。

「這真的非常特別，尤其是由在球隊待最久的教練之一親自參與，意義更重大。」拉米瑞茲說。

拉米瑞茲2009年以國際自由球員身份加盟，當時球隊名稱還叫印地安人，他也把整個美職生涯奉獻給克里夫蘭，2013年登上大聯盟後拉米瑞茲逐漸成長為球隊核心，如今已邁入第14個年頭。今年１月份，他與守護者簽下了7年1.75億美元（約新台幣55億9772萬元）延長合約，將會待在守護者直到2032年賽季，屆時他的年紀也將來到39歲，幾乎確定將在此地結束職業生涯。

拉米瑞茲對克里夫蘭而言不僅象徵著忠誠，他更以穩定的火力輸出堆疊自身歷史地位。他目前在隊史多項數據名列前茅，包括長打數（729）高居第一，全壘打（286）、打點（954）、盜壘（289）與壘打數（3018）皆排名第二，得分（1003）與二壘安打（400）則位居第三。

把時間倒回2013年，拉米瑞茲當時僅以代跑身份升上大聯盟，甚至在2015年前後還多次被下放小聯盟，但憑藉持續努力與自信，逐步蛻變為聯盟頂尖球星。守護者隊一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）直言：「能把整個職業生涯都奉獻給同一支球隊，現在幾乎看不到了，這真的很難得。」守護者教頭沃特（Stephen Vogt）則說：「這不只是他個人的榮耀，也是整個克里夫蘭的重要時刻。」

守護者自1901年創隊以來，能打破百年紀錄者寥寥可數，而拉米瑞茲的存在，早已成為克里夫蘭球迷心中的城市英雄。外野手史蒂文關（Steven Kwan）就說：「在這個時代還能打破這樣的紀錄，正說明了他是怎樣的球員。」

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