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MLB／官網公布戰力榜！道奇蟬聯第1、洋基奪還第2
大聯盟官網今天更新球隊戰力榜，尋求三連霸的道奇隊維持第1，洋基隊從第4升至第2，釀酒人隊從第11飆升至第3。
開季前官網邀請多位專家，排出30隊戰力榜。針對開季以來表現，今天排出本季第2次戰力榜。道奇蟬聯第1，報導寫道，毫不意外道奇連續奪下世界大賽冠軍，2026年開季也持續火熱，即便多位主力打者的表現低於生涯平均水準。
洋基開季7勝2敗，戰力榜從第4升至第2，洋基開季表現極為強勢，尤其投手群堪稱驚艷，前7場僅失8分，追平2002年巨人與1993年勇士隊，成為大聯盟史上開季前7戰失分最少的球隊之一。
釀酒人開季8勝2敗，官網直呼，騙我一次算你狠，騙我兩次你懂的，釀酒人再次打破外界開季前預測，前9場賽拿下7勝，並以60比32得失分差輾壓對手。
第4到第30依序是勇士、水手、藍鳥、太空人、費城人、老虎、大都會、小熊、守護者、金鶯、遊騎兵、海盜、馬林魚、皇家、紅襪、教士、紅人、響尾蛇、巨人、紅雀、光芒、天使、運動家、雙城、國民、白襪、洛磯。
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