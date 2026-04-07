MLB／巨人邀韓國女團NMIXX賽前表演 薛侖娥漂亮開球卻觸犯「禁忌」

棒球場上「6-4-3」、「5-4-3」的雙殺十分常見，但「5-6-4-3」的狀況卻相當罕見，今天（7日）克里夫蘭守護者主場迎戰堪薩斯皇家一役就出現這有趣的一幕，這樣的雙殺方法也是大聯盟近31年來首見。 事發在四局下半守護者進攻，一出局一壘有人情況下，霍金斯（Rhys Hoskins）打成三壘方向的強勁反彈球，皇家隊三壘手賈西亞（Maikel Garcia）用手套碰了一下沒能確實接住球，反倒將球送往游擊手的方向，惠特（Bobby Witt Jr.）上前補救接住球後快速傳給等在二壘壘包上的英迪亞（Jonathan India），接著傳給一壘手帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino），從從容容有刃有餘刺殺兩名跑者、完成雙殺。 有趣的是，原本看起來只是平凡雙殺打的Play，卻因為球先打到三壘手的手套，形成4名內野手都曾碰到球的特殊情景。大聯盟官網也在X平台分享這段影片，並指出這是大聯盟自1995年以來，再度出現「5-6-4-3」雙殺。 外國網友看了也直呼神奇，並吐槽霍金斯的腳程也太慢了：「他是沿著一壘邊線跑嗎，老

2026-04-07 14:15