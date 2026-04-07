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MLB／巨人邀韓國女團NMIXX賽前表演 薛侖娥漂亮開球卻觸犯「禁忌」

聯合新聞網／ 綜合報導
NMIXX與舊金山巨人隊韓籍球星李政厚合影。由左至右依序是Haewon、Kyujin、Lily、李政厚、Bae、Sullyoon、Jiwoo。 截圖自MLB X
NMIXX與舊金山巨人隊韓籍球星李政厚合影。由左至右依序是Haewon、Kyujin、Lily、李政厚、Bae、Sullyoon、Jiwoo。 截圖自MLB X

舊金山巨人隊今天在主場迎戰費城人隊，邀請韓國女團NMIXX賽前表演和開球，成員薛侖娥（Sullyoon）卻意外觸犯一項球場禁忌。

NMIXX是韓國女團TWICE師妹，2022年出道，現任成員有Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo和Kyujin，近日在美國舉行世界巡迴演唱會，預計7月11日在高雄巨蛋開唱。

巨人球團今天邀請NMIXX賽前表演和開球，巨人韓籍球星李政厚賽前也和他們熱情互動，幫忙簽名及合影，引發球迷討論。

左撇子的薛侖娥擔任開球嘉賓，李政厚擔任捕手，高顏值組合讓球迷不知道該羨慕誰。薛侖娥漂亮的開球受到網友們稱讚，但有網友眼尖發現，薛侖娥進場前卻意外觸犯球場禁忌「踩到邊線」，該網友開玩笑表示，「她踩到邊線，如果我們輸就知道怪誰了哈哈。」

巨人今天以4：6輸給費城人，巨人本季主場戰績1勝7敗。李政厚全場4打數1安打，打擊率0.162，OPS值0.499。

巨人 費城人 李政厚

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