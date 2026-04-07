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MLB／索托小腿拉傷缺陣 僅僅生涯第2度進傷兵名單
紐約大都會隊索托（Juan Soto）上週六對上舊金山巨人隊，跑壘時拉傷右小腿，球隊已將他放入10天傷兵名單，預估將休養約2至3週，對球隊戰力造成不小影響。
經檢查後，顯示索托的傷勢為輕微拉傷，他本人也透露，這次不適感和2022年曾出現的小腿傷勢相似。
27歲的索托向來以出賽穩定著稱，過去3個球季都至少出賽157場，如果排除2020年新冠疫情導致縮水賽季，更是年年維持150場以上出賽紀錄。扣除掉疫情因素，這次僅僅是他生涯第2次進入傷兵名單，上一次已要回溯至2021年5月，當時效力華盛頓國民時因左肩傷短暫缺陣。
索托在2024年休賽季以15年7.65億美元（約新台幣244億3945萬元）天價轉戰大都會，打破當時的聯盟史上最大合約紀錄。上季他繳出43支全壘打、38次盜壘與105分打點，其中全壘打跟盜壘數皆為生涯新高，打擊率.263、OPS達.928，展現頂尖打者身手。
開季至今索托手感火燙依舊，前8場比賽擊出1轟、貢獻5分打點，打擊率高達0.355，OPS也有0.928水準，未料卻在此時因傷暫別球場。
在索托缺陣期間，大都會預計將由楊恩（Jared Young）暫代左外野先發位置，此外，泰勒（Tyrone Taylor）與貝提（Brett Baty）也具備輪替能力。
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