MLB／道奇14分爆打藍鳥明天交棒山本 大谷連4場雙安：繼續加油

道奇隊今天以14：2大勝藍鳥隊，大谷翔平敲出陽春砲、本季第三轟，近4場都是雙安，打擊手感逐步升溫中，他表示，「今天贏球是件好事，但比賽結束之後就會忘掉，切換好心情，明天繼續努力。」明天要先發的不是別人，正是去年讓藍鳥一籌莫展的山本由伸。

兩隊去年在世界大賽打滿7場，由道奇稱霸，今天再度過招，藍鳥並未拿出上次交手時的競爭力，而是遭到道奇17安、5轟無情爆打。

大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，6打數敲出2安打、吞下2次三振，第三局先跑出一支內野安打，推進連41場上壘，第六局敲出陽春砲，狙擊左投曼蒂普利（Joe Mantipl），面對根本沒有投進好球帶的內角偏低87哩伸卡球送出中外野牆外，擊球初速107.8哩、飛行距離414呎，本季第三轟出爐。

大谷表示，球隊整場比賽都有很好的攻勢，投手群表現也很出色。至於自己的全壘打，大谷指出，雖然對方並未失投，但自己有執行好擊球策略，「因為擊球角度較低，自己本來也不確定會不會過牆，但整體來說是一次很好的揮擊。」

對於重逢去年世界大賽對手藍鳥，大谷淡淡回應：「和世界大賽氛圍不太一樣，畢竟只是例行賽的一場，不管對手是誰，只要能打出我們的棒球，就有機會贏球。」