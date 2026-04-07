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MLB／大谷又開砲近4場3轟趕進度 道奇5轟、17安炸開藍鳥

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平近4場敲3轟，全壘打開始趕進度。 路透社
大谷翔平近4場敲3轟，全壘打開始趕進度。 路透社

去年世界大賽組合重逢，道奇隊用5轟、17安烤焦藍鳥隊，終場以14：2大勝，煙火秀包括大谷翔平第六局的陽春砲，近4場敲3轟、連2場開轟，全壘打開始趕進度。

大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，6打數敲出2安打、吞下2次三振，第三局先跑出一支內野安打，推進連41場上壘，第六局敲出陽春砲，狙擊左投曼蒂普利（Joe Mantipl），面對根本沒有投進好球帶的內角偏低87哩伸卡球送出中外野牆外，擊球初速107.8哩、飛行距離414呎，本季第三轟出爐。

藍鳥由41歲老將薛則（Max Scherzer）先發，只投2局、36球退場，被敲2安打、失2分，為首局挨了赫南德茲（Teoscar Hernández）的兩分砲。

道奇第三到八局都有分數進帳，開轟選手還有第三局弗里曼（Freddie Freeman）兩分砲、第七局和第八局魯辛（Dalton Rushing）各一發陽春砲，道奇第六局攻下3分，擴大為9：1領先，第七局再灌4分，戰局步步走向傾頹。

道奇先發投手羅布洛斯基（Justin Wrobleski）成為勝利投手，此役先發5局僅被敲2安打、失1分，一局下開局保送史布林格（George Springer），再被岡本和真、克萊門特（Ernie Clement）接連敲安掉分。

赫南德茲 薛則 道奇

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