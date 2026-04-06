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MLB／牛棚砸鍋小熊遭守護者1分逆轉 今永昇太本季首勝飛了

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太今天先發交出5局好投，可惜未能拿下勝投。 法新社
今永昇太今天先發交出5局好投，可惜未能拿下勝投。 法新社

小熊日籍左投今永昇太今日擔任先發投手，客場面對守護者交出5局失1分好投，然而，後續接替上來的後援投手群卻「不給力」，讓小熊隊終場前遭到守護者逆轉，以5：6吞下敗仗，讓原本有望拿下勝投的今永昇太，變成本場比賽無關勝敗，本季首勝至今還未開張。

今永昇太本季初登板是在3月30日對上國民，當時他先發主投5局被敲出6支安打，當中包含1支全壘打，狂掉4分都是自責分，最後小熊隊以3：6輸球，今永昇太也吞下敗投。

而今天面對守護者是今永昇太第二次先發登板投球，這次同樣投5局，僅被敲出3安、掉1分，另外交出4K、1保送成績，整體表現不俗。然而，沒想到接替上來的後援投手接連被對方打線狙擊，6局下今永被首名打者敲出二壘安打後退場，投球任務交由牛棚接手，沒想到接替登板的後援布朗（Ben Brown）未能順利止血，遭守護者打線突破失掉2分，不僅讓比分遭到追近，也讓今永的勝投資格化為烏有。

8局下，小熊第三任投手韋伯（Jacob Webb）先被打者凱弗斯（C.J. Kayfus）轟出陽春砲，讓守護者追成4：4平手，接著又因安打與四壞球陷入失分危機，隨後再遭艾里亞斯（Gabriel Arias）、海吉斯（Austin Hedges）連續擊出適時安打，讓守護者單局灌進3分，一舉逆轉戰局。

小熊9局上嘗試試圖反撲，但仍無力改寫戰果，最終以1分差吞敗，今永繼開幕戰吞下敗投後，此役雖明顯回穩，卻因牛棚失守無緣本季首勝，小熊也在此役遭逆轉後，錯失拿下開季首次連勝的機會。

今永昇太 小熊隊 守護者

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