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MLB／道奇羅哈斯迎接世界大賽第8戰？已做好被噓爆的心理準備

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
羅哈斯。 美聯社
羅哈斯。 美聯社

道奇隊去年在世界大賽打滿7場扳倒藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，藍鳥明天在多倫多展開復仇3連戰，道奇內野手羅哈斯（Miguel Rojas）已經做好心理準備，等候敵隊球迷對他大開汽水。

道奇去年11月2日在世界大賽第7戰，打完前8局3：4落後，羅哈斯9局上轟出陽春砲追平比數，讓道奇有機會在延長11局5：4獲勝，驚險奪下隊史第9冠，藍鳥爭取第3冠夢碎。

藍鳥官網指出，世界大賽結束5個月後，這位「不太可能成為英雄」的球員將迎來生涯另一個「里程碑」，他說：「這不是在我們球迷面前，而是希望贏得世界大賽的整個城市比賽，這輩子首次預料在那裡會聽到一堆噓聲。」

羅哈斯表示，整個球季尊重所有對手，但有些系列賽會激發出最好的水準，這次對藍鳥系列賽就像對決教士、洋基隊一樣，感覺要做好萬全準備。

道奇明天先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）坦言，並不期待受到熱烈歡迎，事實就是這樣。

藍鳥內野手克萊門特（Ernie Clement）認為季初賽程安排有點奇怪，外野手史卓（Myles Straw）則說：「這是新賽季，也是另一個系列賽，相信會有一些情緒，盡量不去回顧去年的事。」

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）將在後天登板，最近被問到再戰道奇，直接形容這是「世界大賽第8戰」，感覺就像從未離開，正在為此做好準備。

道奇目前7勝2敗暫居分區龍頭，藍鳥最近吞下4連敗後掉到4勝5敗，總教練史奈德（John Schneider）約翰·施奈德說：「我和球員開玩笑，這不是重打3場世界大賽，而是必須努力爭取贏球的3場比賽。」

多倫多 藍鳥 世界大賽

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