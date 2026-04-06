MLB／鈴木誠也2A復健狀態良好 主帥稱將於對海盜首戰復出

效力小熊隊的日籍重砲鈴木誠也，先前在2026年世界棒球經典賽（WBC）期間遭遇右膝十字韌帶扭傷傷勢，他也被列入傷兵名單，至今仍在小聯盟復建。根據近期小熊總教練康索（Craig Counsell）的說法，鈴木誠也預計將在11日小熊對海盜系列賽首戰迎來復出，屆時也將是他本賽季大聯盟的首次亮相。

鈴木誠也目前正在小熊隊2A附屬球隊諾克斯維爾煙山隊（Knoxville Smokies）進行復健，在第三場比賽對陣白襪2A伯明罕男爵隊（Birmingham Barons）比賽中，他擔任第2棒右外野手，交出2打數1安打、1保送、跑回1分的成績單。已連續出賽3天的他，看起來身體狀況相當穩定。

球隊總教練康索在今日小熊客場挑戰華盛頓守護者隊的比賽後，向媒體更新了鈴木誠也近況，他說：「他將繼續進行復健訓練，並於週二和週四（美國時間）在諾克斯維爾再次參加比賽。之後，他將於週五在芝加哥與我們會合。」

回顧傷勢起因，鈴木誠也是在今年WBC的8強日本對陣委內瑞拉的比賽中，因盜壘不慎導致右膝受傷，小熊隨後將鈴木列入10天傷兵名單。若順利於11日復出，將是在開季缺席12場比賽後正式回歸。小熊與海盜的系列賽三連戰將於11日開始，倘若鈴木誠也順利回歸，將為球隊在進攻端增添不少火力。