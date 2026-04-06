MLB／突破歐戴爾防線！水手打線終於開轟 小編連喊三次「Not Again」慶祝

在昨日天使1：0險勝水手的比賽中，天使右外野手歐戴爾（Jo Adell）扮演致勝功臣，連續沒收水手3發即將過牆的全壘打，成為賽後焦點。在今天比賽，水手終於突破魔咒，第7棒打者楊恩（Cole Young）在5局上夯出一發右外野方向的3分砲，這球夠深遠讓歐戴爾完全沒有守備機會，水手小編也隨即在官方Threads上發布這則開轟精華，並在文中寫下連續三次「Not Again」，笑翻貼文底下網友。

昨天比賽，水手三位強打羅利（Cal Raleigh）、奈勒（Josh Naylor）、克勞佛（J.P. Crawford）都將球敲到右外野深遠方向，眼看這三球都將有機會形成全壘打，但無奈天使右外野手歐戴爾完全不給機會，全部將小白球接進手套裡，也將水手的逆轉希望擊碎，最後天使以1分之差收下比賽勝利。

到了今天，水手、天使迎來系列賽最終戰，在比賽5局上半，水手第7棒楊恩從天使投手蘇特（Brent Suter）手中，夯出一記右外野方向的3分砲，幫助水手要回領先，這轟的擊球初速達104MPH、距離達394英呎，讓歐戴爾只能眼睜睜看著球飛出大牆，水手小編也隨即在官方Threads上發布這則開轟精華，並在貼文中寫下連續三次「Not Again」，這則貼文引起不少網友熱議，有網友在底下留言：「水手堅持了他們的比賽計劃，就是要讓球遠離歐戴爾手中。」而大聯盟官方帳號也在該貼文底下回覆「Lol」，幽默字眼笑翻底下一眾網友。

不過，讓人遺憾的是，這記精彩的全壘打並沒有幫助水手拿下勝利，球隊最終在延長賽不敵天使，以7：8吞敗，對天使系列賽以1勝2敗坐收。