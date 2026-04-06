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MLB／終於回來了！頂替傷兵貝茲 金慧成本季首戰代守登場

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓好手金慧成在今年春訓期間表現亮眼。 路透社
南韓好手金慧成在今年春訓期間表現亮眼。 路透社

道奇主戰游擊手貝茲（Mookie Betts）在先前比賽遭遇右側腹斜肌拉傷，後進入傷兵名單。因此，道奇稍早宣布將南韓好手金慧成從3A拉上大聯盟，他也在今天道奇8：6擊敗國民的系列賽第三戰中，迎來本賽季在大聯盟的首戰，在比賽後段接替弗里蘭（Alex Freeland）上場，鎮守二壘。

貝茲是在昨天道奇以10：5擊敗國民隊的系列戰中，因傷勢提前離場，後於晚間接受了MRI檢查，結果顯示為「右側腹斜肌拉傷」。據美媒報導，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）沒有給出具體復出時間表，但他希望貝茲的缺席時間不會超過4至6週。

為頂替貝茲的空缺，道奇隊在稍早緊急宣布從3A召回金慧成，他此前因為在大聯盟開季前夕被下放而引發爭議，根據大聯盟官網記者索尼亞（Sonja Chen）報導指出，接下來道奇的防守佈陣將進行調整，弗里蘭將主要鎮守二壘，而金慧成與老將羅哈斯（Miguel Rojas）將分擔游擊任務。

金慧成在今年春訓期間，因為代表南韓隊參加WBC賽事，因此有一段時間不在陣中，即便他在今年春訓的9場熱身賽表現亮眼，打擊率高達4成07，但因為出現太多揮空，金慧成在27個打數中被三振8次，只選到1次保送，因此，道奇仍希望他繼續調整，選擇將他下放至3A。

道奇在今天對國民比賽，安排羅哈斯擔任先發游擊手，弗里蘭則是擔任先發二壘手。在第8局道奇隊展開反攻，選擇將塔克（Kyle Tucker）代打弗里蘭，金慧成在比賽後段上場頂替弗里蘭鎮守二壘，不過沒有打擊機會。道奇最後以8：6成功逆轉國民，豪取系列賽3連勝。

道奇 Mookie Betts 金慧成

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